AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AFAD, Erzurum'da meydana gelen korkutan depremi duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi.
DEPREMİN ŞİDDETİ 3,9
AFAD'a göre; merkez üssü Çat ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7,0 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.