ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, işgal altındaki Batı Yaka’daki durumun "korkunç" olduğunu söyledi ve İsrailli yerleşimcileri Filistinlileri topraklarından ve evlerinden kovmak için şiddet ve terörizm uygulamakla suçladı.

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Castro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Joaquin Castro açıklamasında, "Batı Yaka’da olanlar korkunç. Yerleşimciler, Batı Yaka’daki Filistinlilerin topraklarını ve evlerini ellerinden almak için şiddet ve terörizm uyguluyor" ifadesini kullandı.

Castro, Batı Yaka ve Gazze’deki yerleşim faaliyetlerinden dolayı İsrailli yerleşimcileri ve şirketleri mali olarak sorumlu tutmayı amaçlayan ve kendisinin de desteklediği "Yerleşimleri Durdurma Yasa Tasarısının" Temsilciler Meclisi’nde 80 üyenin desteğini aldığını belirtti.

"Şu anda 80 destekçimiz var. Şiddete son vermeye ve barış için çalışmaya kararlı olan, sayısı giderek artan Kongre üyelerine teşekkür ederim" değerlendirmesini yapan ABD'li meclis üyesi, söz konusu yasa tasarısının geçmesini umduğunu belirtti.

Yasa tasarısı, yaptırımların uygulanması ve bu yerleşim yerlerinde üretilen malların ithalatının yasaklanması yoluyla, Batı Yaka ve Gazze’deki yeni yerleşim yerlerinin inşasını veya mevcut İsrail yerleşim yerlerinin genişletilmesini durdurmayı amaçlıyor.