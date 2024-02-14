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Gündem Muhalif gazeteciler de ateş püskürüyor! CHP Darmadağın "koltuk kavgasından seçmeni de küstürdüler"
Gündem

Muhalif gazeteciler de ateş püskürüyor! CHP Darmadağın "koltuk kavgasından seçmeni de küstürdüler"

Yeniakit Publisher
2024-02-14 12:03:00 -

Gazeteci Levent Gültekin, 31 Mart'taki Yerel Seçimler öncesi CHP seçmeninin parti yönetiminin kavgalarından dolayı küstürüldüğünü söyledi. "Parti darmadağın" diyen Gültekin, "O kadar açıktan koltuk kavgasına döktüler ki, CHP seçmenini oy vermeyecek duruma getirdiler" şeklinde konuştu.

Muhalif gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında CHP'deki iç kavgayı değerlendirdi.

"PARTİ DARMADAĞIN"

Gültekin, CHP'de artan istifalar ve seçmenin neden partiden umudunu kestiğini anlattı.

Muhalif gazeteci Gültekin, "Muhalefet hep "ben varsam burası var, ben yoksam burası yok" kafasındaydı. Parti yok, Türkiye yok, toplumun derdi yok. Adana'da istifalar var, darmadağın oldu parti." ifadelerine yer verdi.

CHP SEÇMENİNİ KÜSTÜRDÜLER

Gültekin, CHP yönetiminin parti içindeki kavgaları açıktan yapmasının seçmeni de çileden çıkarttığını belirtti.

"Normal bir muhalefet partisi Türkiye'nin içinde olduğu durumu hesaba katarak bazı hesaplaşmalarını ertelerdi." diyen gazeteci Gültekin, "O kadar açıktan koltuk kavgasına döktüler ki, CHP seçmenini oy vermeyecek duruma getirdiler. AK Parti seçmenine 'gel kardeşim CHP'ye oy ver' diyecek durumları yok. CHP'lileri küstürdüler." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Levent Gültekin açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

 

"Tarafsız 3 kuruma anket yaptırırdın, "Esenyurt'ta kimi aday çıkartacağız?" diye. Teşkilatlarını da toplardın, ilçeyle beraber yapardın. Ama öyle değil ki tamamen kongre hesaplaşmasına çevirdiler."

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