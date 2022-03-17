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Medya Muhalefetin projesine yandaş Soner Yalçın bile inanmadı
Medya

Muhalefetin projesine yandaş Soner Yalçın bile inanmadı

CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısında 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek yayınladığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' bildirisini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 15:02:00 -
Muhalefetin projesine yandaş Soner Yalçın bile inanmadı

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın bugünkü 'Giden belli gelen ne' başlıklı yazısında 6 muhalefet partisinin bir araya gelişini ve ağızlarına pelesenk ettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistemi ele aldı.

'Parlamenter sistem Türkiye'nin hangi sorununu çözdü'

6 muhalefet liderinin bir araya gelerek yayınladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem bildirisini eleştiren Yalçın, "Yıllarca uygulanan parlamenter sistem, Türkiye'nin hangi sorununu çözdü ki, bugün özlemle aranır oldu? Parlamentarizmin zayıflıkları-zaafları ne çabuk unutuldu?" ifadelerini kullandı. Bugün muhalefetin eleştirdiğinin cumhurbaşkanlığı sistemi değil aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu söyleyen Yalçın, "Kışkırtıcı soru sorayım; Erdoğan gitse yerine “ikinci Atatürk” gelse cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkar mısınız? Demek ki “tek adamlık” sorun değil." dedi.

Muhalefet olayı kişiselleştirdi

Muhalefet partilerinin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesine odaklanarak olayı kişiselleştirdiklerini söyleyen Yalçın, "Kişiselleştirilmiş siyaset, sorunu salt kişide arıyor. İktidarın başı giderse sorunun kendiliğinden ortadan kalkacağını sanıyor." dedi.

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