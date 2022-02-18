Muhalefetin korkulu rüyası bu! Tir tir titriyorlar

Mahmut Övür, AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen 6 muhalefet partisinin "korkulu rüyası"nın ne olduğunu açıkladı. "Bu aklın hesaba katmadığı ve her an her şeyin olabileceği tehlikeli işaretler de var" diyen Övür, o işaretlerin ipuçlarını verdi. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Muhalefet cephesi, neredeyse üç yıldır erken seçim, aday kim olacak ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasıyla gündem olmayı başardı. Şimdi anlaşılan bir süre de 6 partili yuvarlak masayla gündemi götürecekler. "Masada ne konuşuldu, hangi konularda anlaşıldı, HDP neden dışlandı?" diye diye seçim sath-ı mailine girilecek.

Dünyanın altüst olduğu bir zaman diliminde hiç siyaset üretmeden siyaset yapmak müthiş bir akıl. Ancak bu aklın hesaba katmadığı ve her an her şeyin olabileceği tehlikeli işaretler de var.

Bu açıdan iki güçlü ihtimalden söz ediliyor. İlki HDP'yle ilgili. HDP olmadan bu masanın seçimi kazanması mümkün değil. Ama HDP de masada yok.

HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan sanki sürprizmiş gibi buna isyan ediyor. İkinci Eşbaşkan Mithat Sancar ise alttan alarak şöyle diyor:

"Esas olan, HDP'yle eşitler arası bir zeminde tereddütsüz, çekincesiz, doğrudan ve açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi kabul etmektir."

Peki, etmiyorsa ne olacak? HDP, neden "Bizi masaya almazsanız oy vermeyiz" diyemiyor?

Aynı şeyi 6'lı masadakiler de yapmıyor.

Onlar da HDP'yi Cumhur İttifakı'nın düşmanlaştırdığını, kriminalize ettiğini söylüyor ama aynı şeyi çok daha sinsice kendileri yapıyor. Hem ilişki kurmaktan söz ediyorlar hem de masaya almıyorlar. Hem HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorlar hem de "meşru" görüyorlar.

Ortada bir Bizans oyunu oynandığı çok açık...

Çünkü ne CHP ve diğerleri HDP'nin neden alınmadığını söylüyor ne de HDP, "Bizi masaya almıyorsanız yokuz" demiyor.

Bu ilişkinin arka planında Kandil mi yoksa küresel güç merkezleri mi var bilemem ama muhalefet partilerinin özellikle de Kılıçdaroğlu'nun, HDP'lilerin bağırıp çağırmalarını umursamaması ve büyük bir özgüvenle, "Bu ilişki böyle sürdürülecek" demesi hayra alamet değil. Mutlaka işin içinde bir bityeniği var.

İşte bu sorular ve bilinmezlik aynı zamanda 6'lı masanın en büyük korkusu.

Masadakiler için ikinci tehlikenin adresi İyi Parti... Aslında başından beri İP içinde bir Koray Aydın gerçeği konuşulup duruyor. Parti teşkilatlarının onun denetiminde olması ve "milliyetçi" çizgiyi temsil etme iddiası, onun her an sürpriz yapabileceği biçiminde yorumlanıyor. Buna da Akşener'in ve doğal olarak 6'lı masada oluşan "28 Şubat İttifakı"nın korkulu rüyası olarak bakılıyor. Denilen şu: Koray Aydın giderse İP'i parçalanır. (...)"