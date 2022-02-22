Muhalefetin fişteklediği marketler hangileri?

Turgay Güler, etiketle hükümet devirmeye yeltenen zincir marketlere çok sert tepki gösterdi. Muhalefetin "Altı ayda marketlerde fiyatlar düşecek! Hayat pahalılığı bitecek!" vaadini hatırlatan Güler, "Nasıl yapacaklar peki?" sorusunu sorup, cevabı da yine kendisi verdi: "Zincir market sahibi dostlarıyla yine bir yatta buluşup 'görev tamam, düşürün artık fiyatları' diyecekler!" İşte Akşam gazetesindeki o bomba yazı:

"Etiketle hükümet devirecekler!

El kadar etiketle!

Küçücük bir etiketle!

Muhalefet susacak onların yerine etiketler konuşacak!

Sonra Erdoğan gidecek bu arkadaşlar gelecek ve altı ay içinde ekonomi düzelecek!

Yedi değil altı!

Altı ayda marketlerde fiyatlar düşecek! Hayat pahalılığı bitecek!

Her şey altı ay içinde olacak!

Akşama kadar 'ülke battı, bitti, hazine iflas etti' diyecekler ama sözüm ona batmış, bitmiş ülkeyi altı ayda düzlüğe çıkaracaklar!

Nasıl yapacaklar peki?

Yüksek ve erişilmez ekonomi bilgileriyle mi?

Tabii ki hayır!

Ya nasıl?

Zincir market sahibi dostlarıyla yine bir yatta buluşup 'görev tamam, düşürün artık fiyatları' diyerek!

Ve şimdi biz gelelim asıl meseleye.

Vatandaşın tek bir gündemi var; zincir marketler!

Yani etiketler.

Görünen o ki bu zincir marketler hükümeti devirmek için aldıkları talimatı yerine getirme konusunda korkusuz ve kararlılar.

Etiket terörü mü dersiniz, zincir market vesayeti mi dersiniz ne derseniz deyin?

İsterseniz Zincir Market Partisi deyin!

Şimdi bunlar diyorlar ki 'Erdoğan'ı bize bırakın biz halledelim'!

Vah ki vah!

FETÖ'nün, PKK'nın, derin Avrupa'nın, ABD'nin, CIA'nın yapamadığına talipler öyle mi?

Devlet bunlara haklı olarak ceza kesiyor!

Kesiyor da ne oluyor? Bunlar çıkıp 'acımadı ki' diyerek sırıtıyor!

Acımaz!

Çünkü devletin kestiği cezayı aynı gün etiketlere yansıtıyorlar. Ceplerinden tek kuruş çıkmıyor. Cezayı vatandaşın sırtına yüklüyorlar.

Devlet yüzde yedi KDV indirimi uyguluyor!

Nafile!

Sen misin KDV indirimi yapan?

İndirim etikete yansımıyor. Yüzde 10 yükseltip yüzde 7 indirim yapıyorlar. Hem de gözümüzün önünde.

Bildiğiniz dalga geçiyorlar. Meydan okuyorlar.

Dahası var!

Bu zincir marketler etiketlerinin üzerine indirim yazıp 'beş kuruş' fiyat düşürüyorlar.

'Beş kuruş'!

Dalga geçmenin de ötesinde resmen küfrediyorlar.

Şimdi bunların bir de toptancı oyunu var. Ürün zincir markete gelinceye kadar üç dört el değiştiriyor. Ama market öncesi durakların hepsi yine bunlara ait!

Başka isimler altında tezgâhı kurmuşlar.

Uzun lafın kısası gözleri dönmüş. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Dolar 18 olduğunda fiyatları uçuruyorlar. Düştüğünde kılları kıpırdamıyor.

Peki, ne yapmalı?

Devlet behemehâl bu organize kötülüğe müdahale etmeli.

Hem de en sert şekliyle. Hem de hemen!

Ve son bir not.

Zincir marketlerin vatandaşın canını yakan operasyonuna muhalefetten tek bir tepki geliyor mu?

Hayır!

Şimdi sanık sizindir!"