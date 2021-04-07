Muhalefet edeceğiz diye süreci baltalamaktan vazgeçmediler!

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Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, dünya genelindeki koronavirüs vakalarını karşılaştırdı.

'Nereden baksanız şaibe var'

Ülkemide pozitif koronavirüs sayısıyle dünyada dördüncü olmamıza rağmen, vefat sayısında 13'üncü olmamızı değerlendiren Değirmenci, tedavideki başarımıza, yoğun bakım kapasitemize değinmek yerine bunun bir 'şaibe' olduğunu öne sürdü. İrfan Değirmenci, "Şimdi vaka sayısında dünyada dördüncü sıraya yükseldiğimizi söyledik. Avrupa'da da birinciyiz. Ölüm sayılarında 13'üncü sıradayız. Nerden baksanız ortada şaibeli bir durum var. Zira ülkemizdeki ölüm oranı herhangi bir istatislikle açıklanamıyor. Tablodaki en şüpheli basamak vefat sayısı." dedi.