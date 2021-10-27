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Medya Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor
Medya

Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor

Instagram paylaşımları ve yorumlarıyla gençlere kötü örnek olan ve son konser öncesi ettiği bir küfürler gündeme gelen kokuşmuş mahalle temsilcisi İrem Derici'nin sosyal medya hesabından başlattığı kampanya açlık edebiyatı yapan muhalefeti zora düşürdü. Sosyal medyadan IBAN paylaştığını söyleyen Derici, “IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullanırken, zevk için IBAN’a para gönderme meselesi toplumun bir kesimindeki çürümüşlüğü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:48:00 - 2021-10-27 16:26:24
Muhalefet bu işe ne diyecek? İrem Derici'nin IBAN'ına takır takır para yağıyor

Kokuşmuş mahallenin temsilcilerinden olan ve gençlere kötü örnek olan İrem Derici, sosyal medya üzerinden başlattığı '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' sözleri sonrası geri adım attı. Muhalefetin açlık edebiyatı yaptığı şu günlerde, YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Derici, "IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı. Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan. Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra. Paraları geri yolladık" ifadelerini kullandı.

Muhalefet açlık edebiyatı yapıyor ama...

Muhalefet açlık edebiyatı yaptığı dönemde muhalif kimliğiyle bilinen İrem Derici’nin IBAN hesabına para yağması dikkat çekti. Birçok kişi 'Bu millet mi aç, sırf eğlence için birbirlerine para atıyorlar' yorumlarını yaptı. Öte yandan insanların sadece zevk uğruna İrem Derici'ye para yollaması ile toplumun bir kesimindeki çürümüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Demekki 25 bin tl az gelmiş.
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Salihce

Hic Problem yok memlekete. 2023 AKP % 54 ile birinci..  
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