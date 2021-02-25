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Gündem 'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!
Gündem

'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!

Bir takım 'muhafazakar'ların bile Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçirmek üzere pazarladığı Mustafa Levent Göktaş, İnan Kıraç'ın avukatı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:59:00 -
'Muhafazakar'ların bile MİT'in başına geçmesi için pazarladığı Mustafa Levent Göktaş: İnan Kıraç'ın avukatı çıktı!

 Yeniakit.com.tr 

Kara para aklama gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holding'in kurucu CEO'su Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, Korkmaz'ın SBK Holding, Silcolux şirketi vasıtasıyla Kıraça Holding ve Karsan’daki hisselerini Vehbi Koç'un damadı, iş adamı İnan Kıraç'a devrettiğini söyledi. Hisselerin, bir dönem bazı 'muhafazakar'lar tarafından bile MİT'in başına geçmesi için pazarlanan Levent Göktaş aracılığıyla devredildiği belirtildi.

'İcra takibini karşılıklı olarak kaldırdık'

Hisse devir işlemine ilişkin konuşan emekli albay Mustafa Levent Göktaş da şunları söyledi:

"Sezgin Baran Korkmaz ve İnan Kıraç karşılıklı alacaklar için icra takibi başlatmıştı. Daha sonra uzlaşarak, bu icra takip işlemini karşılıklı olarak kaldırdık. Yapılan anlaşmayla da Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silcolux şirketinin Kıraça Holding ve Karsan’daki hisselerini İnan Kıraç’a devretti. Yani Kıraça Holding ve Karsan’ın yüzde 100 hisseleri İnan Kıraç’a geçmiş oldu."

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