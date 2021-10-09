Muhabirden genç oyuncuya tepki çeken soru! Aynı soruyu Burak Yılmaz'a da sorabilir misin?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile karşılaştı. A milliler, Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında 1-1 berabere kaldı.

Genç oyuncuya tepki çeken soru!

Norveç maçında ilk kez milli forma giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir'e, maç sonunda yöneltilen soru ise tepkilere sebep oldu. Bir muhabir 23 yaşındaki genç futbolcuya, "Trabzonspor ile milli takımdaki futbolun arasında biraz farklılaşma gördüm. Bazı toplarda hakimiyetinde sanki biraz acemice gibi duran haller vardı. Bu neden kaynaklandı? Heyecan mı yoksa başka bir sebebi var mı?" diye sordu.

Özdemir, kendisine yöneltilen soruya, "Sadece heyecan. Başka bir açıklaması yok bunun. Yıllardır hayalini kurduğum formayı, en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Elbette ki ayaklarım titredi biraz. Umarım maçlara çıktıkça daha iyi olacak," ifadeleri ile cevap verdi.

Muhabirin Berat Özdemir'e yönelttiği soru tepkileri de beraberinde getirdi. İlgili muhabirin aynı tarzda bir soruyu, Şenol Güneş'e, Burak Yılmaz'a ya da Caner Erkin'e sorup soramayacağı merak konusu oldu.