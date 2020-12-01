  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:55:28 -
Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı


MUĞLA (AA) - Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'da, teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Silivrispor maçı öncesinde takıma yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonucunda teknik heyetten 2 kişinin, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedbirler kapsamında gerekli izole ve tedavi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay