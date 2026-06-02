Muğlalı emekli adam 500 milyon TL'lik servetini bakın nereye bağışladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, eğitim camiasını derinden duygulandıran dev bir bağışa imza atıldı. Uzun yıllar ABD'de inşaat mühendisi olarak görev yapan 91 yaşındaki iş insanı Dinçer Akyalı, vefat eden annesine verdiği sözü tutarak, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 4 katlı binasını ve arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışladı.

AMERİKA'DAN FETHİYE'YE UZANAN EĞİTİM SEVDASI

Uzun yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak ter döken ve başarılı projelere imza atan Muğlalı iş insanı Dinçer Akyalı, ömrü boyunca biriktirdiği servetini memleketinin çocukları için gözünü kırpmadan feda etti. Akyalı, Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde yer alan, şu an için de bir eğitim kurumu olarak faaliyet yürüten kendisine ait 4 katlı dev binayı ve üzerinde bulunduğu değerli arsayı devlete hibe etme kararı aldı.

KAYMAKAMLIKTA ANLAMLI PROTOKOL TÖRENİ

Hayırsever iş insanının bu örnek kararı sonrasında, mülkün resmi devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı’nda bir protokol töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile 91 yaşındaki hayırsever Dinçer Akyalı arasında resmi imzalar atıldı. İmzaların ardından konuşan Kaymakam Akkaya, eğitime yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine yapılan en kritik ve en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin bu tarz desteklerinin eğitim kurumlarının niteliksel ve fiziksel olarak güçlenmesinde çarpan etkisi yarattığını ifade etti.

BİLİM İNSANLARI YETİŞECEK: ANNEME SÖZÜMDÜ

Hayatının en anlamlı imzasını atan 91 yaşındaki Dinçer Akyalı, tören esnasında duygusal anlar yaşadı. Yıllar önce annesine bu doğrultuda bir söz verdiğini ve bugün bu vaadi gerçekleştirmenin huzurunu yaşadığını belirten Akyalı, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir" temennisinde bulundu. 500 milyon liralık bu dev bağış kapsamında devredilen binanın, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) olarak hizmet vermesi planlanıyor.