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Aktüel Muğla'daki tarihi Yağ Hali eski ihtişamına kavuşuyor
Aktüel

Muğla'daki tarihi Yağ Hali eski ihtişamına kavuşuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:55:18 -
Muğla'daki tarihi Yağ Hali eski ihtişamına kavuşuyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali, yenilenen yüzü ve yaşatılan eski dokusuyla vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları oluşturulan bölgede, eski ve yeninin bir araya getirilmesi planlandı. Yenilenen tarihi alanda çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, alanda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, yaşadıkları şehirlerde, geçmişle gelecek arasında köprü olan ve tarihsel serüveni olan yapıları canlandırdıklarını söyledi.

Tarihi Yağ Hali'nin de, bu yapılardan biri olduğunu, tamamlandığında vatandaşların buluşma noktası olacağını belirten Gürün, "Muğla, Karia ve Likya medeniyetlerinin yanı sıra birçok uygarlığa, millete ev sahipliği yapmış, hala o tarihsel izleri taşıyan eşsiz bir coğrafya. Bu coğrafyada tarihi yaşatan birçok eserin yanı sıra tarihi dokuyu canlı tutan yapılar da var." dedi.


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