Muğla'daki orman yangını Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı- Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü. Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi. Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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