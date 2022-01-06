Muğla'da yaşandı: Eğitmen, deve tarafından öldürüldü!
Muğla’nın Milas ilçesinde devenin saldırısına uğrayan güreş devesi eğitimcisi Zafer Maral vefat etti.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Köyü'nde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Zafer Maral kendisini akşam yemeğine çağıran yakınları tarafından ahırda hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kanlar içerisindeki Maral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Milas'taki deve güreşlerinde güreştirdiği develer ve develere verdiği eğitimlerle tanına 48 yaşındaki Zafer Maral’ın deve saldırısına uğrayarak öldüğü açıklandı.