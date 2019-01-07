Muğla'da yarın okullar tatil mi son dakika

Muğla'da 8 Ocak Salı günü okullar tatil mi? Yurttan son dakika hava durumu verilerini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nde kar yağışı uyarısında bulundu. Tüm yurtta olduğu gibi Muğla'da da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okullara gitmekte zorluk çeken öğrenciler yarın Muğla'da okulların tatil mi sorusunun cevabını arıyor. 8 Ocak Salı Muğla'da okullar tatil mi?

Yurttan son dakika hava durumu verilerini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Muğla'da yarın okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muğla Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C

Kar yağışlı

Muğla'da 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Yatağan, Kavaklıdere, Fethiye, Dalaman, Ula ve Seydikemer ilçelerinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı.

Bölge trafik ekipleri de ana güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Menteşe ilçesinde 2 gün süren kar küreme çalışmalarında başta ana arterler olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerin ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüldü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'yı etkisi altına alan ve 2 gün süren kar yağışına belediye ekiplerinin anında müdahaleye başladığını söyledi. Ekiplerin 24 saat esaslı çalışma yürüttüğünü belirten Gürün, "Karla mücadele çalışmalarına 56 personel 33 araçla müdahale etti. Karla mücadelede 300 ton tuz, 3 ton solüsyon kullanıldı. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile itfaiye ekiplerimiz tarafından evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar da Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden takip edildi." dedi.