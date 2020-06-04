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Aktüel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:28:30 -
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Seydikemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ile U.S emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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