  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:53:00 -
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında bir botun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmene ulaştı.

Lastik botlarının motor kablosu kesilen ve batmak üzereyken kurtarılan düzensiz göçmenler, Datça Limanı'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı
Gündem

Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini korsan girişimlerle engelleyemeyen Yunanistan ve Fransa’dan tehlikeli bir hamle geldi. İki ülke..
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı