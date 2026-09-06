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Gündem MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: MHP Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayımız…

MHP'den 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. “Milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” diyen Özdemir, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği kazanımlardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 2028 yılında yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tavrını bir kez daha açık şekilde ortaya koydu.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nın Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 15. Olağan Kongresi'ne katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından kürsüye çıkan Özdemir, Türkiye'nin dış politikadaki konumundan Terörsüz Türkiye hedefine, yeni anayasa çalışmalarından 2028 seçimlerine kadar birçok başlığa değindi.

MHP'DEN 2028 MESAJI: ADAYIMIZ ERDOĞAN

Özdemir'in konuşmasının en dikkat çekici bölümü Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sözleri oldu.

MHP'nin 2028 seçimleri için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin daha önce ortaya koyduğu iradeyi bir kez daha hatırlattı.

Özdemir şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler ama buradan bir kez daha ben de ifade etmek isterim, Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.”

Özdemir, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği kazanımların korunacağını belirterek, “Türkiye'nin elde etmiş olduğu büyük kazanımları 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk hesaplarına kurban edecek değiliz” ifadelerini kullandı.

“ARTIK DÜNYA ANKARA NE YAPACAK DİYE BAKIYOR”

Türkiye'nin uluslararası alandaki ağırlığına da dikkat çeken Özdemir, geçmişte küresel gelişmeler değerlendirilirken gözlerin Washington, Londra ve Brüksel'e çevrildiğini, bugün ise tablonun değiştiğini söyledi.

Özdemir, “Şimdi bu başkentlerin tamamı Ankara ne yapacak çabası ve arayışı içerisinde. Bu kazanımlarımızı çok şükür günden güne artırıyoruz” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını örnek gösteren Özdemir, savaşan tarafların İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde aynı masa etrafında buluşabilmesinin Türkiye'nin ulaştığı diplomatik gücü gösterdiğini ifade etti.

HEDEF: KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye siyasi istikrar kazandırdığını belirten Özdemir, “Terörsüz Türkiye” süreciyle bunun toplumsal huzurla güçlendirilmek istendiğini söyledi.

MHP'nin hedefinin Türkiye'yi 21. yüzyılda daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu kaydeden Özdemir, “Türkiye'yi 21. yüzyılda daha ileri bir seviyeye taşıyarak küresel bir güç olması hedefini taşıyoruz” diye konuştu.

YENİ ANAYASA MESAJI: İLK 4 MADDEDE DURUŞUMUZ NET

Özdemir'in gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı.

Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu ve milletin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğunu belirten Özdemir, anayasanın ilk dört maddesine ilişkin MHP'nin tutumunda herhangi bir tartışma bulunmadığını söyledi.

Özdemir, “Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'nin duruşu siyah iplikle beyaz iplik gibidir. Dolayısıyla bu tartışmalara girmek dahi istemiyorum” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE KALIN YENİDEN SEÇİLDİ

MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde seçimlere tek listeyle gidildi. Mevcut İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılımcılara hitap etti.

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