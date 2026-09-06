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Gündem Başkanlık konutu ihalesi de dosyada! İBB soruşturmasında 6 tutuklama
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Başkanlık konutu ihalesi de dosyada! İBB soruşturmasında 6 tutuklama

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Başkanlık konutu ihalesi de dosyada! İBB soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında hakimlik kararını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu ile alınan bilirkişi raporlarında, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde, İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işi de dahil olmak üzere ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

 

Adli kontrol kararı da çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt, Vedat Taşdelen ve Volkan Karagöz savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle; Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğanve Ali Toy ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

 

Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt ve Vedat Taşdelen sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken; Volkan Karagöz, Gökhan Fırtına, Mehmet Yücetürk, Rezzan Neslihan Vural, Saliha Ülkü Aydoğan ve Ali Toy hakkında adli kontrol karar verildi.

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