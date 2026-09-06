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Dünya 48 saatte 59 gemi geçti! Hürmüz Boğazı’nda risk seviyesi: Yüksek
Dünya

48 saatte 59 gemi geçti! Hürmüz Boğazı’nda risk seviyesi: Yüksek

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48 saatte 59 gemi geçti! Hürmüz Boğazı’nda risk seviyesi: Yüksek

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken UKMTO, Hürmüz Boğazı’ndaki risk seviyesinin yüksek olduğunu duyurdu.

Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği, bölgedeki siyasi gerilimin gölgesinde devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) son 48 saatte 59 geminin boğazdan geçtiğini duyurdu.

 

UKMTO’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan son 48 saat içinde 59 geminin geçiş yaptığı kaydedildi. UKMTO, uluslararası deniz taşımacılığı için büyük önem taşıyan su yolundaki risk durumunu, "yüksek" olarak nitelendirdi.

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