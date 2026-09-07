Amedspor taraftarından “Yok artık” dedirten sözler: Keleşle gideriz

Kasımpaşa maçı için Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen Amedspor taraftarları arasında bulunan bir kişinin kameralar karşısında kullandığı sert sözler geniş yankı uyandırdı. Taraftarın, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz. Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” ifadeleri dikkat çekti.

Amedspor'un Kasımpaşa ile dün oynadığı karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı taraftarlar Şişhane Meydanı'nda toplandı. Maç saatini bekleyen grupta bulunan bir taraftar, kameraya konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'ın simge lezzetlerinden ciğere gönderme yapan taraftar, “Bize çiçekle gelene biz ciğer yediririz” ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında üslubunu sertleştiren taraftar, “Bize kurşunla gelene biz keleşle gideriz” dedi.

Taraftarın misafirperverlik mesajının hemen ardından “kurşun” ve “keleş” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Maç öncesinde söylenen bu sözler geniş yankı uyandırdı.