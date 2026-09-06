BM'ye flaş çağrı! Gerçek dünya haritasını artık düzenleyin

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Afrika kıtasını yüzyıllardır olduğundan katbekat küçük gösteren 16. yüzyıldan kalma sömürgeci Mercator harita projeksiyonuna karşı tarihi bir karara imza attı.

Togo’nun Afrika Birliği adına öncülük ettiği ve kıtaların gerçek yüzölçümlerini adil şekilde yansıtan "Equal Earth" (Eşit Dünya) gibi harita modellerinin kullanılmasını teşvik eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada 164 ülkenin devasa desteğiyle kabul edildi.

Yalnız kalan ABD radikal ideoloji kılıfına sığındı! Washington küstahça tek başına hayır dedi!

Batı'nın zihinleri şekillendiren coğrafi manipülasyonlarına son vermeyi hedefleyen bu adalet hamlesine karşı çıkan tek ülke ise küresel hegemonyanın temsilcisi ABD oldu.

Washington yönetimi, Afrika'nın hakkını teslim etmeyi amaçlayan bu tarihi kararı "radikal ideolojik bir proje" olarak nitelendirip "BM inandırıcılığını kaybediyor" hezeyanlarıyla tek "hayır" oyunu kullandı.

Fransa ise ABD'nin aksine geri adım atarak Mercator haritalarını terk edeceğini ilan ederken, oylamada Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu 6 ülke çekimser kaldı.

Kaynak: news.un.org