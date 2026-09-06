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Yaşam Örtü yangını ormana sıçradı! O ilimizde alevler 800 dönümü sardı!
Yaşam

Örtü yangını ormana sıçradı! O ilimizde alevler 800 dönümü sardı!

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çorum Bayat'ta tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ulaştı. Saatler süren müdahalenin ardından söndürülen yangında yaklaşık 800 dönüm alan zarar gördü.

Çorum’un Bayat ilçesinde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

 

Olay, Bayat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın biçili vaziyetteki çok sayıdaki tarlayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bayat ve İskilip ilçelerinden orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

 

Ormanlık alana da sıçrayan yangın, bölgeye ulaşan ekiplerin saatlerce süren mücadelesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yangında yaklaşık 800 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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