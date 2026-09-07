O ilimizde denize girmek yasaklandı!
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Trabzon’da beklenen olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için kritik karar alındı. Trabzon Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 7 Eylül’de il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Trabzon’da denize girmeyi planlayan vatandaşları yakından ilgilendiren karar geldi. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından kent genelinde 7 Eylül günü denize girişler yasaklandı.
Trabzon Valiliği, alınan kararın vatandaşların can güvenliğini korumak ve muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulduğunu açıkladı.
OLUMSUZ DENİZ ŞARTLARI BEKLENİYOR
Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre Trabzon genelinde olumsuz deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Denizde oluşabilecek tehlikeler nedeniyle tedbir alınırken, 7 Eylül'de Trabzon'un tamamında denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.
VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, yasağın özellikle can kayıplarının ve boğulma vakalarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Trabzon Valiliği, vatandaşlardan alınan karara titizlikle uymalarını istedi.
7 EYLÜL BOYUNCA DENİZE GİRİLMEYECEK
Alınan kararla birlikte 7 Eylül'de Trabzon il genelinde vatandaşların denize girmesi yasak olacak.
Valilik, olumsuz deniz koşullarının yol açabileceği üzücü olayların önüne geçilebilmesi için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.