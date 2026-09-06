  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı OVP toplantısında Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar: Tasarruf tedbirleri başarılı oldu Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı Keşke biz de sahip olabilseydik! İstiklal Marşı’nı soran komedyen neye uğradığını şaşırdı Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar! ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir!
Dünya Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı
Dünya

Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nebatiye çevresi vuruldu! İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresine art arda hava saldırıları düzenledi.

Lübnan’ın güneyinde gece saatlerinde peş peşe patlama sesleri yükseldi.

 

İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail’e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti çevresindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi. Lübnanlı kaynaklar, savaş uçaklarının kentin çeşitli noktalarına peş peşe saldırılar gerçekleştirdiğini aktarırken, Tyre bölgesine bağlı Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

 

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 378 kişi yaralandı.

İsrail’de büyük korku: Türkiye, Lübnan’a yerleşebilir
İsrail’de büyük korku: Türkiye, Lübnan’a yerleşebilir

Gündem

İsrail’de büyük korku: Türkiye, Lübnan’a yerleşebilir

BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar!
BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar!

Gündem

BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar!

İsrail, Lübnan’ın güneyini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı
İsrail, Lübnan’ın güneyini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı

Dünya

İsrail, Lübnan’ın güneyini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı

İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı!
İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı!

Dünya

İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23