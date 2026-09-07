Petrolde Hürmüz depremi! Brent 97 dolara dayandı

ABD ile İran arasındaki çatışmanın küresel enerji piyasalarındaki etkisi giderek ağırlaşıyor. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin ciddi biçimde gerilemesi, petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

Haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar sınırına kadar yükseldi.

BRENT 96,80 DOLARI GÖRDÜ

Brent ham petrol vadeli işlemleri TSİ 02.54 itibarıyla 52 sent, yani yüzde 0,54 yükselerek varil başına 96,80 dolara çıktı.

ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 66 sentlik artışla 92,14 dolara ulaştı. WTI’daki günlük yükseliş yüzde 0,72 olarak gerçekleşti.

Petrol piyasasındaki sert hareket yalnızca günlük fiyatlarla sınırlı kalmadı. Brent geçen hafta yüzde 7,8 değer kazanırken WTI’daki yükseliş yaklaşık yüzde 10'u buldu.

HÜRMÜZ'DE PETROL TRAFİĞİ SERT DÜŞTÜ

Fiyatları yukarı taşıyan en önemli gelişmelerden biri Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin büyük ölçüde azalması oldu.

Analiz şirketi Kpler’in pazartesi günü yayımladığı verilere göre, son 10 günlük dönemde Hürmüz Boğazı’ndan günde ortalama yalnızca 10 emtia gemisi geçti. Bu rakam mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye işaret etti.

Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz’de yaşanan her kesinti, küresel enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor.

PETROL TANKERLERİ DE ÇATIŞMANIN HEDEFİNDE

Bölgedeki askeri gerilimin doğrudan petrol taşımacılığına sıçraması piyasalardaki endişeyi daha da artırdı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin cumartesi günü üç İran petrol tankerini vurduğunu açıkladı. Tankerlerden birinin İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında bulunduğu bildirildi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Donanması da Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergâhlardan geçtiğini belirttiği üç petrol tankerinin yanı sıra farklı bölgelerde üç ABD gemisinin hedef alındığını duyurdu.

DENİZDEKİ ÇATIŞMADA YENİ AŞAMA

Denizcilik istihbarat şirketi Marisks, son saldırıların denizdeki çatışmanın ciddi biçimde tırmandığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, ticari tankerlerin artık karşılıklı ekonomik baskının doğrudan araçlarından biri hâline geldiğine dikkat çekerek askeri çatışma ile ticari deniz taşımacılığı arasındaki ayrımın giderek zayıfladığı uyarısını yaptı.

İRAN YENİ YASAK BÖLGE İLAN EDECEK

Petrol piyasalarının yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise Tahran'ın Hürmüz çevresinde yeni tedbirler almaya hazırlanması oldu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı dışında Körfez'in bazı kesimlerini kapsayacak yeni bir yasak bölge ilan etmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Bu gelişme, Hürmüz'deki petrol trafiğinin kısa sürede eski seviyesine dönüp dönemeyeceğine ilişkin belirsizliği daha da artırdı.

OPEC+ ÜRETİM POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEDİ

Petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına yaklaşmasına rağmen OPEC+ cephesinden üretim politikasını değiştirecek yeni bir karar çıkmadı.

Üretici ülkeler grubu, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ekim ayına ilişkin mevcut petrol üretim politikasını korudu.

PETROL KRİZİ 2027'YE SARKABİLİR

ANZ analistlerinin değerlendirmesi ise enerji piyasalarındaki sıkıntının kısa süreli olmayabileceğine işaret etti.

Analistler, ABD ile İran arasında aralıklarla devam eden askeri eylemlerin eşlik ettiği uzun süreli bir çıkmazın en güçlü senaryo olduğunu belirtti. Bu tablonun Orta Doğu'daki petrol arzının tamamen toparlanmasını geciktirebileceği kaydedildi.

Petrol ihracatının 2026'nın geri kalanında kısıtlı kalabileceğini öngören analistler, yılın sonlarına doğru kademeli bir normalleşmenin başlayabileceğini değerlendirdi.

Savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine tam dönüşün ise 2027'nin ilk çeyreğinin sonu veya ikinci çeyreğinin başını bulabileceği tahmin edildi.