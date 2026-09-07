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Dünya
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IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

IMF, dünyada en çok borcu olan ülkeleri açıkladı. Peki en çok borcu olan ülke hangisi?

#1
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

2026 yılının en güncel listesini paylaşan IMF'ye hangi ülkelerin borcu bulunuyor? İşte IMF'ye en fazla borcu olan ülkeler...

#2
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.

#3
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

İLK BEŞTE 2 İSLAM ÜLKESİ VAR Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Listedeki ilk beşte 2 İslam ülkesi bulunuyor...

#4
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER...

#5
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

20) FAS

#6
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

19) UGANDA

#7
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

18) SUDAN

#8
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

17) ZAMBİYA

#9
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

16) KAMERUN

#10
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

15) TANZANYA | Afrika ülkesi

#11
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

14) ETİYOPYA

#12
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

13) ÜRDÜN

#13
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

12) SRİ LANKA

#14
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

11) KOSTA RİKA

#15
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

#16
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

9) ANGOLA

#17
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

8) GANA

#18
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

7) KENYA

#19
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

6) FİLDİŞİ SAHİLİ

#20
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

5) MISIR

#21
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

4) PAKİSTAN

#22
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

3) EKVADOR

#23
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

2) UKRAYNA

#24
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

1) ARJANTİN/

#25
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar borcu var?

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir. derleyen: haber7

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