Balıkçılardan şaşırtan iddia! En taze balık hangi ilde yenir?

Balık sezonunun başlamasıyla Ankara’daki tezgahlarda palamut, hamsi, istavrit ve mezgit yerini aldı. Ulus Hali esnafı ise denizi olmayan Başkent için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Büyük balık bolluğu

Ankara Ulus Halinde 38 yıldır Balıkçılık yapan Şaban Akbaş, "balıkla ilgileniyoruz, balıkların içinde yaşamışız, balıkların içinde büyümüşüz" ifadelerine yer verdi. Balık Sezonunun açılmasının ardından sezonunun bu sene de güzel olduğuna dikkat çeken Akbaş, "Balık sezonu geçen sene de güzeldi ve ufak balık çoktu. Bu yıl büyük balık fazla. Karadeniz Palamut' unun dönemi başladı. Şimdi Palamut çok, geçen sene hamsi çoktu" diye konuştu.

En çok hangi balık seviliyor?

Balıkların geçen senenin fiyatlarıyla satışa sunduğunu dile getiren Akbaş, Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon Zam yok. Palamut' un tanesi 100 lira, bir tanesi yarım kilo geliyor. Hamsinin kilosu 100 lira, İstavrit kilosu 100 lira. Mezgidin kilosu 100 lira, Barbun kilosu100 lira. Yani şu anki fiyatlar böyle, devam ediyor. Bu sene balık ucuz ve taze. Sezon güzel başladı. Şuan en çok talep Palamut'ta, millet en çok Palamut'u seviyor."

En taze balık neden Ankara’da?

En taze balığın Ankara'ya geldiğini ifade eden Akbaş, "deniz olmadığına göre en taze balık buraya gelir. Ankara'ya niye gelir? Türkiye'nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara'ya gönderim yapıyor, buradan hareket ediyor. En taze balık Ankara'da. Burası şöyle söyleyeyim, hem ucuz, hem taze, hem kalite. Önemli olan bunlardır" diye konuştu.

“Balıkçılık çok harika”

Ankara Ulus Halinde Müslüm Gürses'e benzerliği ile bilinen Mehmet Benli, Ankara Ulus Halinde 30 senedir Balıkçılık yaptığına dikkat çekti. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Benli, " Müslüm Baba'ya, hayranlığımdan dolayı onu çok güzel şekilde anlatıyorum. Hem şarkıyla, hem de dizi bölümlerinde oynuyorum. Müslüm Baba diyor ki, balıkçılık çok harika" şeklinde konuştu.

En taze balık Ankara'da mı yenir? Sorusuna ülkenin dört bir yanından altı saatte Ankara'ya geldiğine dikkat çeken Benli, "İstanbul altı saat, Samsun altı saat. Her yerden altı saatte Ankara'da. Türkiye'nin en taze balıkları Ankara'da olur" diye konuştu.