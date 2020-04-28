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Aktüel

Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı

2020-04-28 15:30:56 -
Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denize bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, tekne pervanesinin çarpması sonucu yaralanan caretta caretta, 4 ay süren tedavisinin ardından denize bırakıldı.

Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yakınlarındaki Boğaz mevkisinde bir teknenin pervanesinin çarpması sonucu yaralanan, 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı.

Merkezde 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan deniz kaplumbağası, törenle doğal yaşam alanına bırakıldı.

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede insanların bazı faaliyetlerinin deniz kaplumbağalarına zarar verebildiğini söyledi.

Merkezin kurulduğu 2008'den bugüne, başta Muğla kıyıları olmak üzere, İzmir ve Aydın’dan 373 yaralı deniz kaplumbağasının getirildiğini anlatan Kaska, bunlardan 203'ünün, tedavisinin ardından doğal ortamına gönderildiğini kaydetti.

Deniz kaplumbağalarının birçok farklı yaralanma sebebiyle merkeze getirildiğini ifade eden Kaska, “Bunlardan yüzde 37'sini balıkçılık faaliyetleri, yüzde 19'unu deniz taşıtları, yüzde 11'ini kasıtlı yaralamalar, yüzde 2'sini denizsel atıklar ve yüzde 27'sini doğal nedenlerin oluşturduğu tespit edildi." diye konuştu.

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