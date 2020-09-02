Muğla'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
3 şüpheli gözaltına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde tarla sulamaya giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, birlikte yaşadığı kadın ağır yaralandı.
Abdil Çetin (48) ve birlikte yaşadığı Sevgi D. (46), tarla sulamaya giderken Söğütlüyurt Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.
Silah sesini duyarak gelen çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekibi, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sevgi D. ise müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Çetin'in tarla komşuları olduğu öğrenilen A.K, İ.K. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.