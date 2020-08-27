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Aktüel Muğla'da saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:25:21 -
Muğla'da saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan Cevdet C'nin, Bodrum ilçesinde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Milas'a bağlı Burgaz Mahallesi'ndeki zanlının evinde yapılan aramada ise balkonda saksılara ekili 27 kök Hint keneviri ile 45 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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