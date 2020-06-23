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Aktüel

Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 21:38:45 -
Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından E.D. ve K.E'nin ilçedeki evlerinde sahte içki ürettiği belirlendi.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlar içerisinde 700 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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