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Muğla'da saçmayla yaralanan sincap tedaviye alındı

Sincabı ameliyat eden veteriner Görkem Gürkan: - "Saçma tanesi gözün arkasında kalmış. Maalesef sincap saçma nedeniyle sol gözünü kaybetti"

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:43:24 -
Muğla'da saçmayla yaralanan sincap tedaviye alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde isabet eden saçma nedeniyle yaralanan sincap tedavi altına alındı.

Ormanlık alanda yaralı bir sincap bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Müdürlük görevlileri tarafından alınan sincap Ula ilçesindeki hayvan hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan sincabın kulağından giren saçmanın gözüne zarar verdiği tespit edildi.

Gökova Medika-Vet Hayvan Hastanesinde görevli veteriner Görkem Gürkan, yaralı sincabın röntgen filmini çektiklerini kafatasında saçma olduğunu belirlediklerini söyledi.

Hayvanın beyninde bir hasarın olmadığını anlatan Gürkan, "Merkezimize getirilen sincaba ilk gün destekleyici tedavilerde bulunduk. Daha sonra ameliyata aldık. Saçma tanesi gözün arkasında kalmış. Maalesef sincap saçma nedeniyle sol gözünü kaybetti. Sağlığına kavuşması için elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

Gürkan, sincabın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını kaydetti.

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