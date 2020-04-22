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Aktüel

Muğla'da polislerle fotoğraf çektirmek isteyen çocuğa sürpriz

2020-04-22 15:57:45 -
Muğla'da polislerle fotoğraf çektirmek isteyen çocuğa sürpriz

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisler, 4 yaşındaki çocuğun kendileriyle fotoğraf çektirme isteğini, evine giderek yerine getirdi.

Yeni Mahalle'de oturan 4 yaşındaki Cem'in annesi Gül Buğa, oğlunun polislerle fotoğraf çektirme isteğini emniyet yetkililerine bildirdi.

Balon ve Türk bayraklarıyla çocuğa sürpriz yapan ekipler, evin bahçesini süsledi. Sürprizle heyecanlanan çocuk, polislerle fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı.

Gül Buğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun polisleri çok sevdiğini söyledi.

Polislerin talebine hemen cevap verip ziyarete geldiklerini belirten Buğa, "Oğlum çok mutlu oldu. Polis ekiplerine çok teşekkür ederim." dedi.

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