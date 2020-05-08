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Aktüel

Muğla'da pazarcıdan "Parasız gel maskesiz gelme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:44:08 -
Muğla'da pazarcıdan "Parasız gel maskesiz gelme" çağrısı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, semt pazarındaki bir tezgahta, "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar sonrası, ilçe merkezinde kurulan pazarda yoğunluk oluşmadı.

Esnafın yanı sıra alışverişe gelen vatandaşların da maske kullandıkları görüldü. İlçe sakinlerinin, zabıta ekiplerince ateşleri ölçüldükten sonra pazar yerine girişlerine izin verildi.

Pazarcıların, tedbirler kapsamında aralarında mesafe olan tezgahlarında ürünleri poşetli olarak sattıkları, bazılarının da müşterilerin ürünlere temas etmemesi için önlem aldıkları görüldü.

Pazarcılardan Eyüp Çelik, tezgahındaki "Lütfen yaklaşmayın" ve "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı dövizle maske kullanımı uyarısı yaptı.


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