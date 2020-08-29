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Aktüel Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:19:56 -
Muğla'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Karataş idaresindeki 34 DAA 240 plakalı otomobil, Akbük yolu mevkisinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Karataş ile otomobildeki Aykut ve Davut Karataş, AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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