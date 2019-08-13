Muğla'da orman yangını
Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor13 Ağustos 2019 Salı 17:42
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
Helikopterle müdahale nedeniyle Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.
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