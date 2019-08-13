Muğla'da orman yangını Fethiye Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Ölüdeniz Mahallesi'nde Kelebek Vadisi yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor. Helikopterle müdahale nedeniyle Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.

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