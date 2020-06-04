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Aktüel

Muğla'da normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı

Ankara'dan 110 yolcusuyla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen uçak, su takı töreniyle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:49:37 -
Muğla'da normalleşme sürecinde ilk uçak seferi yapıldı

MUĞLA (AA) - Milas-Bodrum Havalimanı'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının normalleşme sürecinde yapılan ilk uçuş, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası" almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı.

Günün ilk seferi Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. Ankara'dan 110 yolcusuyla kalkan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı.

Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak uçaktan inen yolcuların ateşleri termal kamerayla ölçüldü.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, yeniden hizmete açılan Milas-Bodrum Havalimanı’nda, bayram havası yaşandığını söyledi.

Tüm tedbirler alınarak iç hatlar terminalinin hizmete açıldığını belirten Arslan, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Milas-Bodrum Havalimanı günlük uçuş trafiğiyle ülkemizin en önde gelen havalimanlarından birisi." diye konuştu.

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