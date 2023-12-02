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Yerel Muğla'da kahreden son! Binmek istediği otobüsün altında kaldı
Yerel

Muğla'da kahreden son! Binmek istediği otobüsün altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 16:52:00 -
Muğla'da kahreden son! Binmek istediği otobüsün altında kaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah işe yetişmek için otobüse binmeye çalışan 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Nazan Şimşek, binmek istediği halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah işe yetişmek için otobüse binmeye çalışan 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Nazan Şimşek, binmek istediği halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Zafer Arslan'ın (63) kullandığı 48 BB 0071 plakalı halk otobüsü, mahalle merkezindeki duraktan yolcu alıp hareket ettiği sırada, otobüse binmek için aracın önünden geçmeye çalışan, 3 çocuk annesi Nazan Şimşek'e çarpıp, altına aldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Pastanede çalıştığı öğrenilen Şimşek'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Arslan'ın işlemleri sürüyor.

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