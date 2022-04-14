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Yerel Muğla'da kaçak kazı gözaltısı
Yerel

Muğla'da kaçak kazı gözaltısı

Muğla Phykos Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 14:08:00 -
Muğla'da kaçak kazı gözaltısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Çamdibi Mahallesi Asartepe mevkisindeki Phykos Antik Kenti'nde kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından harekete geçildi.

Ekipler, G.Y, E.K, O.Y, N.K, C.Y. ve İ.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

6 zanlı gözaltına alındı

AA'nın haberine göre; bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, el dedektörü, 500 gram beyaz toz madde, 15 gram dumansız barut, elektrik kablosu düzeneği, çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Kazı yapan 6 zanlı, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

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