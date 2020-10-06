Muğla'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Demirezer idaresindeki ekmek dağıtımında kullanılan 48 E 4078 plakalı hafif ticari araç, Turgut Reis Caddesi Sanayi mevkisindeki kavşakta Keramettin Orhan'ın (82) kullandığı 48 D 0782 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Orhan hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan diğer sürücü Demirezer ise yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.