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Aktüel Muğla'da büyükbaş hayvan çalıp satan şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da büyükbaş hayvan çalıp satan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:30:51 -
Muğla'da büyükbaş hayvan çalıp satan şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da büyükbaş hayvanları çalarak başkasına sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde Kadir Eryılmaz'a ait 2 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yakabağ Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.Ç'nin iki büyükbaş hayvanı satın aldığını tespit etti.

M.Ç'nin bilgisine başvuran ekipler, hayvanları O.K'den 9 bin lira karşılığında aldığını ve 5 bin lirasını peşin verdiğini öğrendi.

Ekipler, kalan 4 bin lirayı almaya gelen şüpheli O.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilecek.

Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüphelinin daha önce de hayvan çalmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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