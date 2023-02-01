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Yerel Muğla'da 45 göçmen kurtarıldı
Yerel

Muğla'da 45 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 18:56:00 -
Muğla'da 45 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

 İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı. Datça açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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