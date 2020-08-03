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Aktüel

Muğla'da 37 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:06:20 -
Muğla'da 37 sığınmacı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 sığınmacı yakalandı.

Sömbeki Adası Korucabük mevkisinde lastik botta bir grup sığınmacı bulunduğu ihbarını değerlendiren sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Motoru olmayan botta, 22 Güney Afrika, 13 Liberya ile birer Mali ve Brezilya uyruklu sığınmacı yakalandı.

Datça Limanı'na getirilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

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