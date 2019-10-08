0553 313 94 23

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

08 Ekim 2019 Salı 23:29
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 23:29
  1. muğla
  2. deprem
  3. dalaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız Brexit İngiltere'yi borç batağına sokar
    1. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    2. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    3. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    4. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    5. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    6. Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile..
    7. Pentagon'dan son dakika açıklaması:..
    8. Yahudiler Halillurrahman Camii'ni..
    9. Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması
    10. Mısır, Yunanistan ve Rumlardan..
    11. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    12. BM 'en kötü' bütçe kriziyle karşı..
    13. ABD'li senatörlerden Kongre'ye 'gizli..
    14. Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR..
    15. ABD'den Venezuelalı muhalif lider..
    16. Darüşşafaka, Nanterre'i evinde yıktı
    17. ABD'den flaş açıklama: Askerlerimizi..
    18. Metrobüs arızası seferleri aksattı
    19. Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3..
    20. 'İsrail Filistinli tutuklulara türlü..
    21. Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar..
    22. Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
    23. ABD'li komutan Votel'den dikkat çeken..
    24. Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah..
    25. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan..
    26. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    27. Türkiye, ABD'ye 'sınırsız havada..
    28. Başkan Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
    29. MSB'den "güvenli bölge" paylaşımı
    30. Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge'..
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı