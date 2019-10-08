Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem AFAD, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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