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Aktüel Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi

5 kişinin gözaltına alındığı olayda otobüsün arka koltuklarına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi dedektör köpeği "Kaptan" buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:18:49 -
Muğla'da 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da bir yolcu otobüsünde 2 kilo 912 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çetibeli Mahallesi yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Dedektör köpeği "Kaptan"ın da katıldığı aramada, otobüsün arka koltuklarında ayrı ayrı gizlenmiş şekilde toplam 2 kilo 912 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan otobüs muavini N.T'nin, uyuşturucu maddeyi F.S. ve S.E. isimli kişilerin sipariş verdiğini ve otobüsü ilçe girişinde karşılayacaklarını beyan etmesi üzerine söz konusu şüpheliler de durakta suçüstü yakalandı.

Ayrıca teslimatı izledikleri belirlenen bir otomobildeki S.K. ve S.O. da yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, adli işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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