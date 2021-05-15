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Eğitim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirler. Peki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 14:00:00 -
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavı sayılı günler kaldı. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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