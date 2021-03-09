Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret AŞ. Şirketinde çalıştırılmak üzere 28 şoför personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

MUTTAŞ şirketi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, başvuruları 9 Mart 2021, Saat 10.00 – 17.00 arasında, Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sokak No. 77 Menteşe / MUĞLA adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.

1-T.C vatandaşı olmak,

2-18 yaşını doldurmuş olmak.

3-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,

4-Kamu haklarından yoksun olmamak,

5-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak,

6-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

7-En az eğitim düzeyi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.

8-En az Eve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

9-Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2)

10-Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

11-Tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)

3-Vesikalık fotoğraf(2 Adet)

4-Askerlik Durum Belgesi

5-İş başvuru formu (www.muttas.com.tr adresinde yer alan form kullanılacaktır.)

6-Adli sicil Kaydı. (e-devletten alınabilir)

7-İkametgah belgesi

8-Ehliyet-iş tecrübesi belgesi