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Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. Muğla’da bulunan MUTTAŞ şirketi, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Muğla’da bulunan MUTTAŞ şirketi bünyesinde çalışmak üzere şoför alımı yapılacağı bildirildi. Peki, MUTTAŞ şirketine şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:59:00 -
Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret AŞ. Şirketinde çalıştırılmak üzere 28 şoför personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

MUTTAŞ şirketi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, başvuruları 9 Mart 2021, Saat 10.00 – 17.00 arasında, Muslihittin Mah. Mehmet Zekai Özbek Sokak No. 77 Menteşe / MUĞLA adresine gelerek başvuruyu bizzat kendileri yapmak gerekmektedir.
1-T.C vatandaşı olmak,
2-18 yaşını doldurmuş olmak.
3-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,
4-Kamu haklarından yoksun olmamak,
5-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlan taşımak,
6-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
7-En az eğitim düzeyi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak.
8-En az Eve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
9-Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2)
10-Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.
11-Tercihen başvurulan ilçede ikamet ediyor olmak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi şoför alımında istenilen belgeler nelerdir?

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-devletten alınabilir)
3-Vesikalık fotoğraf(2 Adet)
4-Askerlik Durum Belgesi
5-İş başvuru formu (www.muttas.com.tr adresinde yer alan form kullanılacaktır.)
6-Adli sicil Kaydı. (e-devletten alınabilir)
7-İkametgah belgesi
8-Ehliyet-iş tecrübesi belgesi

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