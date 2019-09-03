0553 313 94 23

Muğla 3,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yapıyor

Türkiye’deki 8 milyon arı kovanının neredeyse yarısına Ağustos ve Ekim aylarında ev sahipliği yapan Muğla’ya gezgin arıcılar gelmeye başladı.

03 Eylül 2019 Salı 12:32
Muğla 3,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yapıyor

Türkiye’deki 8 milyon arı kovanının neredeyse yarısına Ağustos ve Ekim aylarında ev sahipliği yapan Muğla’ya gezgin arıcılar gelmeye başladı. Bir ay önce gelen bazı gezgin arıcılar ise çiçek ve çam balı karışımı bal kesimini tamamlamak üzere.


Muğla’ya çam balı üretimi için Menteşe’nin kırsal Kıran Mahallesi başta olmak üzere Ula Akyaka, Marmaris ve Milas ilçelerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen bal üreticileri üç ay boyunca Muğla’da konaklayacaklar. Aileleri ile birlikte gelen bal üreticileri, bu yıl havaların istenildiği gibi gitmediğini ve üretimde düşüş yaşandığını açıkladılar.



Devlet desteklemesi istediler


1992’den bu yana arıcılık yaptığını belirten Fevzi Sarıpehlivan, “Türkiye’nin birçok bölgesine gidiyoruz. Hakkari Yüksekova, Çankırı, Trakya gibi birçok ile bal üretimi için gidiyoruz. Arıcılıkta gezersen kazanırsın. Gezdirmezsen kazanamazsın. Devlet destekleme yapmıyor buna. Destekleme yapılsa daha iyi olacak” dedi.



4 kovanda bir teneke bal


Bir ay önce Konya’dan Muğla’ya gelen arıcı Adem Aydın, “Konya’dan bir ay önce Muğla’ya geldik. İki gündür sağım yapmaya başladık. 4 kovanda bir teneke bal alıyoruz. Şu anda fiyat belirsiz. Trakya’da tenekesini 280 liraya aldılar, Konya çevresinde 300’e aldılar. Muğla’da daha bal alan yok. Burada kesim yaptığımız bal çoğunluğu çiçek ve az miktarda çam balı var. Arıcının rahatlaması için tenekesinin en az 450 lira olması gerekir. 280 liraya bal satsak bundan biz ne öğreneceğiz. Kovan başı bir teneke bal alsak kurtarır, ama 4 kovanda bir teneke bal alıyoruz” dedi.



İklimsel koşullar hasadı düşürdü


Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin toplam arı kovanı sayısının 8 milyon olduğunu söylerken, Muğla’da Ağustos-Ekim sonu itibari ile 3,5 milyon arı kovanının konakladığını açıkladı. Muğla Tarım ve Orman ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür eden Şahin, “Türkiye’de 8 milyon arı var. Muğla’da 65-70 bin hektar çam balı üretim alanı var. 3,5 milyon arıyı Muğla’daki alanlarda konaklatıyoruz. Bu çalışmaların alt yapısı bitti. Hiçbir sıkıntımız yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar alanda 3,5 milyon arıyı konaklatamazsınız. Üretim konusuna gelince, geçtiğimiz yıllarda Temmuz ve Ağustos aylarında hasat yapılırdı. Ağustos-Eylül ve Ekim üç hasat yapılırdı. Ama bu sene bir takım iklimsel verimsizlik ve dengesizlik nedeniyle, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Ağustos‘ta üretim olmadı” derken, gelen arıcıların da Muğla’nın bir aracılık kenti olmasının yanında bir turizm kenti olduğunu ve kimsenin kimseyi rahatsız etmemesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Drone destekli operasyonda 44 kilogram eroin ele geçirildi
    1. Drone destekli operasyonda 44 kilogram..
    2. "İİT Gençlik Günü" etkinliği
    3. "Kızım 12 yıllık evliliğinde 11 yıldır..
    4. Perinçek: Ankara Moskova ile işbirliği..
    5. Kaymakam Davutoğlu, şehit ailesi,..
    6. Kiralık ev üzerinden dolandırıcılık..
    7. ANALİZ - Aşırı sağ Almanya eyalet..
    8. MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    9. Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu
    10. Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman,..
    11. “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını..
    12. Türkiye genelinde radarla hız denetimi
    13. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    14. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    16. Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi
    17. Caminin kubbesindeki kurşun levhaları..
    18. Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı
    19. Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı..
    20. İncir ihracatında ilk gemi 26 Eylül’de..
    21. Mersin metrosu yatırım programına..
    22. Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
    23. Dorian Kasırgası bin 300'den fazla..
    24. Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı..
    25. Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın
    26. Kayak Milli Takımı Niğde’de Kampa Girdi
    27. Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
    28. TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
    29. Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık..
    30. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız